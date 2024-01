Antes de entrar no BBB, Yasmin Brunet gastou mais de 12 mil reais em cílios e sobrancelhas

Yasmin Brunet se preparou de todas as maneiras possíveis para chegar com tudo no Big Brother Brasil 24.A modelo anunciada na última sexta-feira, dia 05, como uma das integrantes do grupo camarote do reality gastou mais de 12 mil reais em procedimentos estéticos.

Esse valor se refere a um procedimento na sobrancelha além de um alongamento nos cílios.

Essas intervenções foram feitas por Natalia Beuty, profissional conhecida por fazer a sobrancelha de várias famosas, como Jade Picon e Sasha.

Esses procedimentos em Yasmin Brunet mostram que a modelo estava ansiosa com sua participação no reality. Em entrevistas no passado, a modelo chegou a afirmar algumas vezes que tinha muita vontade de participar do programa.