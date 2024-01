Preta Gil se derrete por viagem com Bella Campos: Salvador já deixando saudades

Que Preta Gil tem amizades incríveis e que estão sempre ao lado dela em todos os momentos você já deve saber, né? Agora, a cantora compartilhou que criou laços ainda mais fortes com a atriz Bella Campos.

A cantora foi passar as férias em Salvador. Ela aproveitou muito os dias de sol e o mar para recuperar as energias para ter um 2024 cheio de brilho e novas conquistas. E Bella estava com ela!

Neste sábado, dia 6, Preta se derreteu pelas amizades e declarou que já está cheia de saudade de Salvador:

Salvador já deixando saudades, começar o ano aqui é muito especial ao lado de amigos que amo tanto! Muito Axé e amor!