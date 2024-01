Vestibular das Fatecs será neste domingo

A prova do processo seletivo das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) para o primeiro semestre de 2024 será neste domingo (7), às 13h. Os portões das escolas serão abertos às 12h15 e fechados às 13h. O gabarito oficial será divulgado na segunda-feira (8).

No site www.vestibularfatec.com.br estão disponíveis a demanda por curso e por faculdade. Os locais de prova devem ser consultados na mesma página, na área do candidato.

É necessário levar documento de identidade com foto, caneta preta ou azul, lápis e borracha; ler as instruções e as questões com atenção; no cartão de respostas, marcar as alternativas com cuidado e não rasgar, dobrar ou amassar; permanecer na sala até, no mínimo, às 15h30. Após esse horário é permitido levar o caderno de questões.

Com cinco horas de duração, a prova terá uma redação e 54 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas. Desse total, 40 questões abordam o núcleo comum do Ensino Médio – serão cinco perguntas de cada uma das oito disciplinas: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, química e português. Outras cinco questões envolvem raciocínio lógico e as nove questões restantes abrangem conteúdo multidisciplinar para a solução de situações-problema.

“Caso o candidato encontre uma questão que considere difícil, vale passar para uma próxima e voltar a essa pergunta mais tarde. O ideal é não deixar nada em branco. Na dúvida, elimine as alternativas mais improváveis”, orienta o coordenador pedagógico das Fatecs, André Braun.