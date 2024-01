Selena Gomez está super feliz em relacionamento com Benny Blanco, afirma fonte próxima

Selena Gomez foi flechada pelo cupido e não consegue parar de pensar ou falar de seu mais novo namorado, Benny Blanco. A cantora não se cansa de demonstrar que está super apaixonada e parece ter animado seus amigos mais próximos.

Segundo informação da People, Sel está nas nuvens no novo relacionamento e está conseguindo lidar melhor com suas questões de autoestima. Uma fonte revelou à revista:

- Ela está super feliz e presente. Ela parece estar se sentindo como ela mesma no momento. Talvez seja o Benny, ou talvez seja apenas o momento que ela está vivendo pessoal e profissionalmente.

A fonte próxima à cantora também revelou que todos os amigos e familiares de Gomez estão felizes de vê-la bem e contente, afinal, eles são um círculo bastante protetor com a cantora:

- Todos eram fãs dela antes de Only Murders in the Building e agora todo mundo a protege muito. Todo o elenco sente que o namorado dela é o namorado de todos.

E sabe quem mais super apoia esse novo relacionamento? Travis Kelce! Isso mesmo, o novo affair de Taylor Swift, uma das melhores amigas de Selena.

Acontece que o jogador de futebol americano acabou deixando uma curtida bem discreta em uma das fotos do casal. Nos registros, eles estavam curtindo o jogo de basquete entre os Lakers e o Miami Heat.