Dado Dolabella se derrete por Wanessa Camargo e declara apoio à amada no BBB24: Já estou morrendo de saudades

O nome de Wanessa Camargo entre os confirmados do BBB24 pegou muita gente de surpresa. Agora, depois de receber todo o apoio do pai Zezé Di Camargo e da madrasta Graciele Lacerda, foi a vez de Dado Dolabella declarar torcida à amada.

No Instagram, o artista não poupou elogios à Wanessa e ainda deixou bem claro que está já sentindo saudades da cantora, mas não vai deixar de seguir votando nela sempre que possível:

Vai com tudo, Principessa! Nem começou e eu já tô morrendo de saudade? meu Deus! Como é difícil ficar aqui fora? está sendo muito mais complicado do que quando eu fui o confinado. É uma mistura muito louca de sentimentos! Mas com fé que a sua jornada no BBB vai ser maravilhosa!