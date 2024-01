Trecho da Avenida Industrial será interditado para obras

A Prefeitura de Santo André vai interditar, a partir da próxima segunda-feira (8), trecho da Avenida Industrial, no sentido São Caetano, na área que passa sob o viaduto Presidente Castelo Branco. A medida é necessária para aplicação de fibra de carbono na parte estrutural do viaduto.



Durante o período de interdição, que deve durar 30 dias, os motoristas terão como opção para chegar a São Caetano entrar à direita antes da área interditada, no sentido Tersa (Terminal Rodoviário de Santo André), até acessar a Avenida Industrial novamente.

Agentes do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) vão manter o monitoramento do local e orientar os motoristas sobre as opções de desvio. Também foram instaladas faixas e placas informativas.

OBRAS O Viaduto Presidente Castelo Branco foi interditado em novembro de 2022, para passar por recuperação estrutural. As intervenções fazem parte das obras do Complexo Viário Santa Teresinha.

Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Santo André entregou uma nova ponte na Avenida dos Estados, que faz parte das obras do Complexo Viário Santa Teresinha. Em dezembro, o tráfego no viaduto Presidente Castelo Branco foi liberado de maneira parcial, por roda a extensão.

As obras do Complexo Viário Santa Teresinha têm o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e na travessia do Rio Tamanduateí com acesso ao bairro Santa Teresinha.