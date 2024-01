Manu Gavassi surpreende ao mostrar que nunca desfez mala do BBB20: - Está exatamente como eu deixei

Quase quatro anos intacta! Chegando perto da estreia do BBB24, Manu Gavassi surpreendeu os seguidores ao mostrar que nunca desfez a mala que levou ao BBB20, edição em que chegou até a final e ficou com o terceiro lugar.

Ao abrir a mala azul de estampa de nuvem - que até possui uma tag com seu nome - todos os pertences da artista estavam do jeitinho que ela guardou após passar três meses na casa mais vigiada do Brasil.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Manu contou:

- Sabrina, filma isso pelo amor de Deus. Eu acabei de achar a mala do Big Brother e ela está exatamente como eu deixei. Tem biquíni aqui dentro. Quantos memes com isso aqui [camiseta tie dye], foram três meses usando isso aqui como camiseta oficial. [Essa é] a calça da final. Chocante. A ex-BBB se emociona.