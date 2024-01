Alckmin lamenta morte de Campos Machado

O vice-presidente da República e ministro da Indústria, Comércio e Servilos, Geraldo Alckmin, usou as redes sociais para se despedir do ex-deputado Campos Machado, que morreu neste sábado. Alckmin destacou a luta do ex-parlamentar em defesa da democracia.

Confira a nota:

"Perdi hoje um grande amigo, que tinha como marca a lealdade. Um dos maiores líderes partidários do país, admirável articulador político, dedicado servidor da causa pública, Campos Machado foi fiel aos compromissos que assumia, sempre orientados pelos ideais de defesa da democracia e do respeito às instituições e aos poderes legitimamente constituídos.

Foi eleito oito vezes deputado à Assembleia do nosso Estado, onde se destacou no trabalho parlamentar, que teve como principal finalidade a promoção social, a defesa da família, a valorização da mulher e da dignidade humana. Que a lealdade pela qual ele será sempre lembrado seja o seu maior legado a nos inspirar".