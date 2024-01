Newcastle vence Sunderland em jogo tenso e garante classificação na Copa da Inglaterra

Em um dos clássicos de maior rivalidade do futebol inglês, o Newcastle derrotou o Sunderland por um contundente 3 a 0 neste sábado, atuando na casa do rival, e confirmou a sua permanência na próxima fase da Copa da Inglaterra.

A partida contou com um forte esquema de segurança, já que os dois rivais não se enfrentam há quase oito anos, No duelo, o herói foi o atacante Isak, que marcou duas vezes. Ballard, contra, completou o placar.

Apesar de jogar na casa do rival, o Newcastle comandou as ações e esteve sempre mais perto de inaugurar o marcador. O primeiro gol, marcado no final do primeiro tempo, teve participação brasileira. Joelinton avançou pela esquerda e cruzou. Ballard se atrapalhou ao tentar cortar e fez gol contra.

Na volta do intervalo, um erro na saída de bola complicou ainda mais a situação do Sunderland. Ekwak foi desarmado por Almirón na grande área e a bola logo chegou para Isak, de primeira, fazer 2 a 0 no primeiro minuto de segundo tempo.

Já no final, veio o golpe de misericórdia. Gordon foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti. O atacante sueco Isak bateu com categoria e definiu a vitória sobre o maior rival por 3 a 0.