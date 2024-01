?Quem não tem caráter, destrói relacionamentos?, posta Biancardi após deixar de seguir Neymar

Bruna Biancardi deixou de seguir Neymar e compartilhou uma reflexão nas redes sociais sobre "falta de caráter". A mãe de Mavie, filha do jogador, repostou o seguinte texto no story do Instagram:

"Caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui destrói vidas, relacionamentos, amizades e a si mesmo".

Após a publicação de Bruna, internautas especularam que a mensagem seria uma indireta para o jogador, já que foi compartilhada após ela deixar de seguir Neymar.

Os dois se separaram após traições do atleta terem sido expostas na internet. No fim do mês passado, a influenciadora compartilhou outra reflexão sobre as dificuldades que enfrentou em 2023.

"Esse ano foi sem dúvida o ano emocionalmente e psicologicamente mais difícil para mim. E, ao mesmo tempo, foi o ano que eu descobri uma força que nem imaginava que tinha", publicou Bruna que, no ano passado, deu à luz Mavie, se separou do jogador apenas um mês depois do nascimento da filha e teve a casa assaltada.