Michael Bolton anuncia pausa na turnê após ser diagnosticado com tumor cerebral e realizar cirurgia

Michael Bolton revelou que foi diagnosticado com um tumor no cérebro e precisou passar por cirurgia imediata. Em uma publicação realizada no Facebook na última sexta-feira, dia 5, o cantor contou que 2023 trouxe muitas mudanças e desafios em sua vida.

No post, o artista começou escrevendo:

Quero começar desejando a todos um ano novo muito feliz e saudável! Quero também partilhar que 2023 acabou por me apresentar alguns desafios muito inesperados.

Ele contou que deu tudo certo na cirurgia e já está se recuperando.

Pouco antes das férias, descobriu-se que eu tinha um tumor cerebral, que exigiu uma cirurgia imediata. Graças à minha incrível equipe médica, a cirurgia foi um sucesso. Agora estou me recuperando em casa e cercado pelo tremendo amor e apoio da minha família.

Michael finalizou explicando que precisará fazer uma pausa na turnê para focar na saúde.

Nos próximos meses, dedicarei meu tempo e energia à minha recuperação, o que significa que terei que fazer uma pausa temporária nas turnês. É sempre a coisa mais difícil para mim decepcionar meus fãs ou adiar um show, mas não tenho dúvidas de que estou trabalhando duro para acelerar minha recuperação e voltar a me apresentar em breve. Estou muito grato por todo o amor e apoio que vocês me mostraram tão generosamente ao longo dos anos. Saibam que estou guardando suas mensagens positivas em meu coração e darei mais atualizações assim que puder. Muito amor sempre, MB.