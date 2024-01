Graciele Lacerda, Luciele Camargo e Camilla Camargo demonstram apoio a Wanessa no BBB24

Ao que tudo indica, a família Camargo fez uma pausa nas polêmicas para enviar apoio à Wanessa após a cantora ser anunciada como participante do BBB24. Graciele Lacerda, madrasta da artista, usou as redes sociais para mostrar que está na torcida pela integrante do grupo Camarote.

A companheira de Zezé Di Camargo compartilhou o anúncio de Wanessa nos Stories do Instagram e escreveu:

Estamos com você!!!

Luciele Camargo também fez questão de se manifestar na web. A tia da cantora separou um espacinho no seu feed para declarar:

Voa minha boneca! Simplesmente seja você, cheia de luz, determinada, humilde, talentosa e amorosa. Você é gigante! Eu sou Team Wanessa.

Já Camilla Camargo vibrou mais do que ninguém ao ver a chamada da Globo anunciando a irmã na casa mais vigiada do Brasil.

- Sim, Wanessa está no Big Brother. Vou ficar acordada todas as noites agora, torcida organizada master, tudo o que eu puder fazer por ela. Estou super emocionada, já estou sentindo saudade dela. Vocês não têm noção. As pessoas me perguntando se a Wanessa estava no Big Brother, fiz a egípcia e não falei nada. Não falei nem que sim e nem que não, porque não podia falar. Estou tremendo de nervoso, porque é a minha irmã, minha melhor amiga, o meu amor. Torço demais por essa mulher. Ao mesmo tempo, estou com o coração apertado demais porque já estou sentindo muita falta dela. Uma pessoa que você fala o tempo todo, não poder falar a hora que você quiser... é muito angustiante, mas estou torcendo demais por ela. Uma das pessoas mais lindas que já vi na minha vida. Wanessa é fora da curva e eu tenho certeza que ela vai brilhar muito.