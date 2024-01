Futebol brasileiro se despede da lenda Zagallo

Mario Jorge Lobo Zagallo, um dos personagens mais vitoriosos do futebol brasileiro morreu no início da madrugada deste sábado (6 de janeiro), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. O tetracampeão mundial estava internado desde o fim do ano passado. .

"Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas", diz a nota. "Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa". Assim o perfil oficial de Zagallo nas redes sociais anunciou sua morte..

Carismático, supersticioso (obcecado pelo número 13) e com fama de pão duro, Zagallo foi um jogador técnico, de extrema obediência tática, tornou-se um treinador capaz de motivar seus comandados mesmo nos momentos mais difíceis. O Velho Lobo participou de quatro dos cinco mundiais conquistados pela Seleção Brasileira.

Na carreira, Zagallo passou pelo Botafogo em quatro oportunidades, Flamengo por três vezes, Vasco, duas vezes, além de Fluminense, Al-Hilal, Bangu e Portuguesa. Dirigiu ainda as seleções do Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes.