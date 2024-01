Mario Zagallo morre aos 92 anos de idade. Veja os famosos que nos deixaram em 2024

Poucos dias de 2024 se passaram e já tivemos tristes despedidas. O ex-jogador de futebol e ex-técnico da Seleção Brasileira Mario Jorge Lobo Zagallo morreu aos 92 anos de idade.

Na noite da última sexta-feira, dia 5, uma nota de pesar foi publicada nas redes sociais do lendário atleta para informar a triste notícia. A publicação dizia:

É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa.