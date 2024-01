Passe de pólvora e cores

Passe de fogos de artifício. Não ria, por favor, mas quem não tem ondinhas pra pular tem de ter alguma criatividade para os seus rituais. Na passagem de ano mais uma vez fui à Avenida Paulista tomar um passe de fogos de artifício. Sem entrar na confusão, mas ficando lá atrás do palco, longe da muvuca geral, em frente ao prédio da esquina de onde são lançados os tais dez minutos de saudação ao Ano Novo. No palco Chitãozinho e Xororó cantavam Evidências, com a plateia. Mas não ouvi. De onde estava, a viagem era outra. As cores explodiam. O tempo passa rápido: os Reis Magos marcam a volta à realidade, o desmonte dos enfeites, o sumiço das luzinhas nas janelas e das árvores de Natal, os pinheirinhos que logo serão abandonados nos lixos, e sinos, anjos, estrelas, papais noéis e renas guardados em algum canto, alguma caixa ou sacolinha, no armário.

Sempre adorei ver fogos de artifício. Foi um espetáculo, como se fossem apenas para mim, consagrando o espocar do ano desenhando o céu. O cheiro de pólvora no ar queimando as mazelas, o baixo astral. A união com a alegria do povo cantando e dançando. Um banho diferente de esperança para o bissexto ano de 2024, com seu dia a mais e que já começou bem quente e cheio de tragédias além das muitas que vêm sendo carregadas há meses. Fora as costumeiras e às vezes assustadoras (além de óbvias, muitas delas) previsões dos videntes, sensitivos e tal, anunciando os tempos futuros para o mundo e celebridades, sejam separações, mortes, encrencas de saúde.

Ali vi um retrato de nosso povo entrando em fila na avenida que recebe a festa e durante todo o ano é palco de milhões de pessoas o tempo inteiro. Felizes em suas roupas novas. De branco pela paz ou hábito, ou com detalhes que informavam seus desejos mais íntimos: amarelo, dinheiro; verde, esperança; vermelho, amor; e muito, mas muito, brilhos, lantejoulas, as chinesas tiaras de luz na cabeça, a moda popular. Muitas croppeds para todos os sexos, muita pele de fora que São Paulo agora se mostra um lugar mais libertário do que no seu sisudo outrora. Muito tudo, como é São Paulo. Muito todas, como são todas as formas de expressão, seus povos, raças, idades. Cada vez mais visível a presença de refugiados de nações em guerra e fome, da África e do Oriente Médio, agora felizes com a pátria que acharam, enfim, para chamar de sua.

Voltamos. Começar de novo, a sensação porque, mesmo sem parar, nesses tempos de fim de ano a gente se desliga um pouco da realidade. Agora é esperar o Carnaval chegar. E a Páscoa, as festas juninas, a primavera, o verão novamente, o Natal e o espocar de novos anos que queremos ver e viver, sempre o nosso maior desejo.

Marli Gonçalves é jornalista, editora do Chumbo Gordo e autora do livro Feminismo no Cotidiano.