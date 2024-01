Palavra do Leitor - 06 de janeiro de 2024

Despedida

Maria Sirley Brumatti, nascida em Pirajuí, Interior de São Paulo, veio para Santo André, 1955, tendo se radicado neste chão andreense para atuar no magistério, pois a Educação sempre permeou seus sonhos. Aqui se casou, acrescentando o “Massini” ao sobrenome. Atuou por vários anos como professora no curso primário e, posteriormente, como diretora de escola, surpervisora de ensino e delegada de ensino. Sua dedicação e amor ao trabalho, objetivando sempre um ensino de qualidade, fez dela uma pessoa admirável, muito respeitada pelos colegas e, certamente, permanecendo na memória de seus ex-alunos. Um deles, hoje reside em Diadema, já fez várias menções elogiosas a ela (por ocasião do Dia do Professor) neste jornal que faz parte da vida dos moradores do Grande ABC. Sirley partiu no dia 31 de dezembro de 2023, tendo sido velada no dia seguinte, o primeiro deste ano, em São Carlos, onde residia.

Sonia Brumati

Santo André

Reoneração da folha

‘Oito dos 17 setores atendidos por desoneração serão excluídos’ (Política, dia 4). A administração tem uma regra onde diz que custos crescem como unha e devem ser aparados periodicamente. Parece que o atual governo finge desconhecer essa regra quando, para zerar o déficit provocado pela sua própria má gestão e aumentar a arrecadação da União, edita medida provisória para reonerar a contribuição da folha de pagamento dos dezessete setores da economia, quando, na verdade, deveria estender essa desoneração a todos os demais setores produtivos da sociedade. As compensações por essa perda de arrecadação se daria com o corte de custos que em nada contribuem para nossa população, como os bilhões em emendas parlamentares, os absurdos 38 ministérios e dos quase 300 mil apaniguados federais. Se soluções existem, o que será que está faltando?

Vanderlei Retondo

Santo André

Celular Seguro

‘Programa Celular Seguro tem mais de 1 milhão de cadastros’ (Setecidades, dia 3). A ideia é boa, pena que, partindo do governo, não tenho a menor confiança nas reais intenções do programa. De qualquer forma, não resolve o real problema, que é a segurança pública.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Corrida de Rua

Saudade das manhãs de domingo com as corridas do circuito do Diário. Não está na hora de voltar com o evento?

Rubens Moreno

São Caetano

Copinha

Desde 1970, ou seja, há 54 anos, o mês de janeiro se inicia com um dos maiores eventos do futebol mundial. E o que mais revela jogadores, a Copa São Paulo de Juniores. São 128 equipes de todo o Brasil, divididas em 32 grupos. Que, além da comissão técnica, reúne o fantástico número de 3.745 jogadores. E seu encerramento, como sempre, será em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Talvez, e pela primeira vez, a decisão do título não seja realizada no Estádio do Pacaembu, que está em obras. Mas, certamente, assim como sempre ocorreu nas outras edições, dezenas ou centenas de atletas serão revelados como promissores talentos para o mundo. Que, inclusive, traz receitas para o País. Até maio de 2023, foram US$ 159 milhões, ou R$ 788 milhões, com a venda de 267 jogadores para o Exterior. Cito alguns dos revelados que brilharam no Exterior: Cafu, Kaká, Casemiro, Falcão, Raí e, os mais recentes contratados, Vitor Roque (Athletico Paranaense) e Endrick (Palmeiras), respectivamente pelo Barcelona e Real Madrid.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)