De olho na quarteirização

A publicação de edital que envolve valores de R$ 100,8 milhões anuais, para a quarteirização do serviço de logística de remédios no município de São Bernardo, na quinta-feira, quando a maior parte das pessoas ainda estava envolvida com as comemorações do Ano-Novo, chama a atenção. Com a crise que afeta o setor da saúde há algum tempo, e que se acentuou no decorrer de 2023, seria natural que o secretário Geraldo Reple Sobrinho propusesse mudanças na gestão para tentar corrigir a rota. Estranha, todavia, que ele faça alterações significativas justamente na área que está, ao menos aparentemente, funcionando perfeitamente bem. Daí a importância de jogar os holofotes no processo.

Por que o secretário de Saúde e o prefeito Orlando Morando (PSDB) resolveram gastar, via FUABC (Fundação do ABC), que gere o sistema público municipal, mais de R$ 8 milhões mensais dos cofres para entregar a empresa terceirizada serviço que funciona direitinho? A resposta se torna ainda mais necessária quando se sabe do caos financeiro que se abate sobre o setor, que só não colapsou no ano passado porque o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) injetou R$ 150 milhões para evitar que a população são-bernardense ficasse sem assistência sanitária. Se já não há dinheiro em caixa para honrar os compromissos já assumidos, por que ampliar os gastos? A medida beira à irresponsabilidade.

Faz tempo que a dupla Reple-Morando tem deixado a desejar na condução do sistema de saúde de São Bernardo – não se sabe se por incompetência administrativa ou coisa pior. A situação chegou ao ponto de unidade básica ser fechada porque o telhado ameaçava desabar sobre a cabeça de usuários. Alas inteiras de hospitais foram interditadas por falta de médicos. Pacientes esperavam meses por procedimentos vitais, como hemodiálise. Para sanar esses problemas, o secretário e o prefeito argumentavam que não havia recursos. Agora, após o socorro do Estado, aparecem R$ 100 milhões para se investir em logística de remédio, área na qual nunca se ouviu um senão. Estranho. É bom ficar de olho.