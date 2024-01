Fábrica de Cultura de São Bernardo oferece 300 vagas para cursos gratuitos

A Fábrica de Cultura de São Bernardo, na Avenida Armando Ítalo Setti, no bairro Baeta Neves, está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos. No total, a unidade, a primeira modelo 4.0 do Estado de São Paulo, oferece 300 vagas para as atividades neste primeiro semestre.

No equipamento do Grande ABC, estão disponíveis os seguintes cursos: drones, violão, artes visuais, balé, criação de games, laboratório de criação, violoncelo, dança contemporânea, teatro, robótica, circo – solo e malabares –, violino e viola, laboratório de criação e street dance. Todas as atividades são gratuitas e oferecidas para crianças a partir de 8 anos, jovens e adultos.

Os interessados podem fazer a pré-inscrição no site da Fábrica de Cultura (www.fabricadecultura.org.br), até a próxima segunda-feira, às 22h. Depois, é preciso aguardar a divulgação dos contemplados no dia 1° de fevereiro, às 10h, no site, nas redes sociais da Fábrica de Cultura e por meio de lista impressa a ser fixada na própria unidade.

Além da inscrição on-line, também estará disponível na unidade uma equipe para auxiliar presencialmente todas as pessoas que precisarem de ajuda para efetuar a pré-inscrição no site.

Do dia 20 a 25 de fevereiro, a pessoa contemplada deverá comparecer à fábrica com a documentação (RG, CPF e comprovante de endereço) para realizar as assinaturas dos termos de participação para efetivar a matrícula. Os cursos iniciam em 27 de fevereiro.