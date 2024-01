Após estrear com empate em 2 a 2 contra o Nacional, o Azulão volta a campo hoje à tarde para enfrentar o Avaí-SC, líder do Grupo 32 da Copinha.



A partida será no Estádio Nicolau Alayon, na Capital. Uma vitória pode colocar a equipe do Grande ABC na liderança da chave. No outro jogo se enfrentam Nacional x Retrô-PE.



Ontem, os garotos do Sub-20 do Azulão assistiram palestra da FPF (Federação Paulista de Futebol) com objetivo de capacitar profissionais ligados ao esporte.