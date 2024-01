O EC São Bernardo volta a campo hoje, às 13h, contra o Conquista-BA pela segunda rodada do Grupo 25 da Copa São Paulo.



Caso vença, o Cachorrão pode até garantir classificação antecipada à segunda fase do torneio, isso se a Portuguesa Santista não vencer o Juventude na outra partida da chave.



Na última quarta-feira (3), o time da região estreou com vitória sobre a Briosa por 1 a 0 com gol de Gustavo Santana. Os dois jogos de hoje acontecem novamente no Estádio do Baetão, com entrada gratuita.