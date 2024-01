S.Bernardo pretende quarteirizar envio de remédios para rede

A Prefeitura de São Bernardo, via FUABC (Fundação do ABC), vai quarteirizar o serviço de operação logística, incluindo armazenamento, de medicamentos para unidades da rede de saúde municipal. A operação, coordenada pela Secretaria de Saúde da cidade, comandada por Geraldo Reple Sobrinho, prevê movimentar R$ 100,8 milhões ao ano.

O custo milionário anual será efetivado no último ano de gestão do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em meio a uma crise financeira da Pasta – situação atenuada pelo envio de verba do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para cobrir o rombo de 2023 – e trazendo incerteza a respeito da Assistência Farmacêutica, atual centro de estocagem e distribuição de medicamentos para a rede pública. O setor funciona dentro da Secretaria de Saúde, localizada na Rua João Pessoa, no bairro Nova Petrópolis.

A licitação é para contratação, conforme diz o enunciado do edital, de empresa especializada para fornecer serviços de operação logística em um centro de distribuição, com o propósito de centralizar o recebimento, armazenamento e distribuição dos estoques, e também a operação de distribuição interna dos almoxarifados e farmácias das unidades hospitalares e demais unidades de saúde do Complexo de Saúde de São Bernardo, pelo prazo de 12 meses.

A futura empresa contratada precisará atender às demandas do Hospital Anchieta, Hospital da Mulher, Hospital de Clínicas, Hospital de Urgência, as nove UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), as 35 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), os nove Caps (Centros de Atenção Psicossocial), as três policlínicas e também o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Conforme o modelo de contratação, as compras de medicamentos ficarão a cargo da FUABC e da Prefeitura de São Bernardo, dentro do atual contrato de prestação de serviços. Esses remédios serão enviados ao futuro centro de distribuição, que ficará encarregado por

abastecer as unidades de saúde.

Entre as exigências estão listados cinco tópicos e 38 subtópicos, como declaração de que o software que será utilizado na operação logística possui especificações que garantam a segurança e a integridade da informação, assim como infraestrutura adequada para manter a operação em funcionamento e flexibilidade para o desenvolvimento de integrações com os sistemas; comprovar que prestou ou presta serviços de expedição no montante de 800 mil itens mensais na menor unidade de medida de produtos para saúde humana; e comprovar controle de estoque de no mínimo 2.500 itens e valor mensal de no mínimo R$ 10,1 milhões em multiambientes com controle e monitoramento de temperaturas de 2°C a 8°C; de até 25°C e até – 85°C.

Interessados na licitação precisam encaminhar propostas até o dia 11 de janeiro, a próxima quinta-feira, na sede da FUABC, localizada na Vila Príncipe de Gales, em Santo André.