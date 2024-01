Quem são os participantes do time Pipoca do BBB 24? Veja lista

O Big Brother Brasil 24 finalmente anuncia a lista dos primeiros nomes que farão parte do programa. Nesta sexta-feira, 5, ocorre o Big Day, data em que a programação da TV Globo se dedica à apresentação dos participantes ao longo do dia. Abaixo, estão os nomes divulgados até o momento.

Neste ano, o anúncio ocorre de maneira inédita: 18 nomes serão revelados na sexta. Todos fazem parte do grupo Pipoca, de anônimos, e Camarote, de personalidades já conhecidas. No domingo, 7, durante o Fantástico, mais sete homens e sete mulheres serão apresentados.

O público, até a hora de estreia do programa na segunda-feira, 8, irá escolher um homem e uma mulher para entrar no jogo. No reality, os participantes irão escolher mais três homens e três mulheres em uma dinâmica ao vivo. Será a primeira vez que os próprios integrantes irão selecionar pessoas para compor o elenco do programa.

Veja a lista dos participantes do BBB 24

Pipoca

Leidy Elin, 26 anos

De São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Leidy Elin tem 26 anos. Ela perdeu o pai aos oito e, com isso, foi criada sozinha pela mãe. Com dificuldades financeiras, ela começou a trabalhar aos 14 anos como manicure. Ela também aprendeu a fazer cabelos e sobrancelhas.

Atualmente, trabalha como operadora de caixa e trancista para pagar a faculdade de Direito. Quando necessário, vende copos em estádio de futebol. "Faço de tudo um pouquinho. Se tem dinheiro, eu estou indo", diz.

Leidy também foi noiva por cinco anos, mas está solteira desde quando descobriu uma traição.

Maycon, 35 anos

O segundo Pipoca anunciado no Big Day é Maycon, de 35 anos, de Tijucas, em Santa Catarina. Cozinheiro escolar em Balneário Camboriú, ele saiu de casa aos 16 anos para estudar em um colégio interno da cidade onde vive.

Depois de se casar aos 20 anos, Maycon começou a cursar a faculdade de Jornalismo até perceber que queria seguir outro rumo na carreira. Ele também fez História e foi voluntário em um colégio onde ensinou crianças a ler e a escrever. Lá, conheceu e se encantou pela cozinha.

"Sou alguém que faz comida, que traz carinho e afeto através das panelas", declara Maycon, que se considera uma pessoa agregadora. De alto-astral, gosta de festas e seu hobby é participar de bailes de rodeio. Com seu jeito acelerado, diz incomodar-se com quem é mais devagar.

Lucas Pizane, 22 anos

Nascido em uma vila de pescadores em Itaparica, na Bahia, Lucas Pizane tem 22 anos e se mudou para Salvador ainda na infância. Como a mãe era educadora, ele conseguiu bolsa de estudos em boas escolas. Atualmente, ele é cantor e estudante de Produção Cultural.

"Minha mãe sempre foi meu alicerce. A educação a salvou e ela lutou para que eu trilhasse a mesma carreira acadêmica", contou.

Lucas, que participou duas bandas regionais, disse ter o desejo de fazer com que sua arte alcance mais pessoas. Agora, ele faz shows solos em Salvador e cria conteúdo para as redes sociais.

O estudante já contou que tem problemas para se posicionar. "Sou um cara muito boa-praça e isso, às vezes, acaba sendo um problema para mim quando preciso me posicionar", comentou.

Deniziane, 29 anos

Nascida em Esmeraldas, em Minas Gerais, Deniziane tem 29 anos e é fisioterapeuta. Com poucos recursos, teve uma infância divertida subindo em árvores e jogando bola com suas irmãs. Além disso, ela é gêmea.

Deniziane também atuou como atleta de vôlei, conseguindo patrocínio e bolsa de estudos em colégio particular. Aos 18, a fisioterapeuta saiu de casa e, atualmente, divide um apartamento em Belo Horizonte com o filho de dois anos e uma amiga.

A profissional da saúde não gosta do seu nome e prefere ser chamada de Anny, seu apelido. Competitiva e agitada, gosta de ser o centro das atenções e faz um alerta. "Quem não se posiciona é posicionado", disse.

Marcus Vinicius, 30 anos

Comissário de bordo, Marcus Vinicius tem 30 anos e é de Belém, no Pará. Antes disso, fez uma parte do curso de Terapia Ocupacional, mas desistiu após um intercâmbio para os Estados Unidos. Vive em Guarulhos, em São Paulo, há cinco anos, onde trabalha em uma companhia aérea. Para completar, ele é formado em marketing e estuda atuação e canto.

Criado pela mãe e avó, precisou trabalhar para melhorar de vida. Focado, alegre e teimoso, disse estar em busca de realizar seus sonhos. Para isso, afirma que posicionamento e opinião não faltam. "Gosto de lidar com as pessoas e de resolver B.O.", comentou.

Beatriz, 23 anos

Beatriz tem 23 anos e é de Guarulhos, na grande São Paulo. Formada em Teatro, ela não trabalha na área. Atualmente, é divulgadora de lojas na região do Brás, na capital paulista, onde se diz conhecida pela sua forma divertida de anunciar os produtos.

A sister também já atuou como babá e modelo. Ela é a mais nova de cinco irmãos e cresceu ajudando os pais vendendo mercadorias em ruas e feiras como camelô. "Tenho várias profissões. Pode chamar de pau para toda obra, se vira nos 30...", brinca.

Matteus, 27 anos

Do Rio Grande do Sul, Matteus tem 27 anos e é estudante de Engenharia Agrícola. Criado pela mãe com a ajuda da avó, ele passou boa parte da vida no campo e tem o padrasto como referência paterna. Como mora na zona rural, teve dificuldades de acesso à escola, mas chegou ao curso superior.

Antigo participante de concursos de beleza para perder a timidez, Matteus contou que o trabalho social no Centro de Equoterapia era o que estimulava sua permanência em competições.

Nizam, 32 anos

Filho de pai e mãe libaneses, Nizam tem 32 anos, é executivo de contas internacional e faz faculdade de Gestão Comercial. Ele nasceu na Mooca, em São Paulo.

O pipoca começou o curso de Relações Internacionais e, depois, migrou para Comércio Exterior, mas não se formou. Aos 21 anos, começou a trabalhar em cruzeiros internacionais, onde atuou na área de vendas e como gerente da agência de viagens a bordo.

Giovanna, 24 anos

Aoa 24 anos, Giovanna é de Maceió e é assistente social. Ela começou a trabalhar aos 12 anos e, em busca de uma boa situação financeira, já desempenhou diversas funções em shopping, restaurante, supermercado e academia. Casada, está com seu companheiro há dez anos.

Giovanna nasceu em um bairro periférico de sua cidade e vem de uma família predominantemente feminina. No dia a dia, a participante do pipoca assume que é espaçosa e um pouco desatenta. "O BBB é a minha única oportunidade de ter milhões na conta e saber se as pessoas gostam ou não de mim", brincou.