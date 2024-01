EUA: Republicanos do Colorado pedem à Suprema Corte que reverta proibição da votação de Trump

A Suprema Corte concordou em ouvir o apelo do ex-presidente Donald Trump da decisão histórica do estado do Colorado, que o acusa de ser insurgente e inapto para cargos públicos.

A medida amplamente esperada coloca os nove juízes no centro de uma eleição presidencial de uma forma nunca vista desde 2000, quando o tribunal decidiu efetivamente a disputa entre George W. Bush e Al Gore ao suspender uma recontagem de votos na Florida.

Em um breve despacho, os juízes disseram que ouviriam os argumentos no dia 8 de fevereiro no recurso de Trump contra uma decisão de 19 de dezembro da Suprema Corte do Colorado.

(Com Dow Jones Newswires)