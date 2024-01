Mari Gonzalez erra nome de Marcos Veras e brinca: Eu vou virar meme

Mari Gonzalez ficou conhecida por seus momentos engraçados durante a participação no BBB20 e na Maratona BBB não seria diferente! Apresentando o programa ao lado de Nicole Bahls, Thamyres Borsan e Micheli Machado, a influenciadora se confundiu na hora de chamar o humorista Marcos Veras e fez todas as colegas caírem na gargalhada.

- Também foi o Marcos Horas, que mandou um vídeo especial pra gente. Vamos ver?, apresentou.

Logo após o vídeo do ator ter terminado, a apresentadora, caindo na gargalhada junto com as colegas, corrigiu:

- Pelo amor de Deus, eu vou virar meme! Marcos Veras, gente, não é horas!

Além disso, enquanto Amanda, a vencedora da edição de 2023 do programa, conversava com as apresentadoras, deu a entender que Mari aproveitou muito o fim de ano solteira. Mas as amigas não especificaram nada e deixaram o suspense no ar?

Thamyres perguntou como anda o coração de Amanda que respondeu:

- Coração está batendo, né, gente? A gente acabou de voltar de um Ano Novo, né Mari?, perguntou à Mari Gonzalez.

- Ano novo tranquilo?, respondeu a baiana, ironicamente.

Nicole Bahls não deixou barato e ainda revelou que Mari deu uns beijos no Ano Novo, e então, a baiana se defendeu:

- Calma! Tem coisa que é verdade, mas tem coisa que é fake news!

Eita! Quem será que teve a sorte de passar a virada do ano ao lado da modelo?