Confira a Agenda Cultural deste fim de semana no Grande ABC

O Diário separou quais as atrações culturais da região que estreiam o primeiro final de semana do ano e agitarão os próximos dias. Veja como aproveitar o lazer na região na curadoria abaixo.

De modo geral, antes, vale conferir a listagem do Diário, com os 10 filmes mais aguardados pela critíca para este ano: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4084210/prepare-a-pipoca-e-divirta-se-em-2024

Além disto, nas últimas semanas também apresentamos os bastidores do filme Mamonas Assassinas. Veja aqui: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4083294/mamonas-retorna-nas-telonas

Também tem matéria especial com Bea Duarte, artista independente de São Bernardo abriu ao Diário detalhes sobre polêmica por suposto plágio sofrido na própria música em demais obras de J. Perry e Claudia Leitte. A reportagem está disponível em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4082689/de-sao-bernardo-bea-duarte-se-destaca-na-cena-musical-com-forca-feminina

Outro destaque recente e que deve abalar as estruturas do Grande ABC até março, é a apresentação do Rei Roberto Carlos em Santo André. Os ingressos já podem ser adquiridos, com detalhes para aquisição em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4081077/encontro-marcado-com-o-rei

SANTO ANDRÉ

Terá início nesta terça-feira (9) a programação especial de férias da Sabina - Escola Parque do Conhecimento, com diversas atrações para todas as idades. Até 31 de janeiro, o público poderá participar de oficinas, shows de ciências, contações de histórias, sessões do planetário, entre outras atividades. Uma das novidades é que a Tuba, uma tubarão-lixa fêmea de aproximadamente 18 anos, retorna ao tanque oceânico após a reforma do espaço e volta a fazer companhia aos demais habitantes do local, entre eles, a raia Claudia, a tartaruga Valente e a moreia Bino. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4083991/sabina-comeca-programacao-de-ferias-em-9-de-janeiro-com-retorno-de-tubarao

O mês de janeiro se revela como uma oportunidade para dedicar tempo ao descanso, e procurar por momentos de serenidade tanto para o corpo quanto para a mente. Além disso, esse período se torna uma janela de oportunidades para explorar novas experimentações, descobrir hobbies e se aventurar em atividades antes inexploradas. E há época melhor para isso do que as férias? Nesse contexto, o projeto Queremos Férias!, do Sesc Santo André, colore os dias de janeiro com uma programação variada composta por oficinas, vivências, exibições de filmes e espetáculos de dança, teatro e circo. Essas atividades são pensadas de forma a agregar experiências memoráveis para todas as idades, além de transformar as férias em não apenas um período de descanso e descontração, mas também de desenvolvimento de novas habilidades e de recreação em família. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Mobile/Noticia/4083100/janeiro-no-sesc-santo-andre-tem-atividades-para-preencher-dias-de-ferias

RIBEIRÃO PIRES

Desta terça-feira (9) a 30 de janeiro, a prefeitura oferecerá aulas gratuitas para quem quer aprender capoeira, defesa pessoal ou ritmos. Sem inscrição prévia, o ponto de encontro para os participantes será o Centro Técnico de Treinamento (CTT) Vereador João Netto, localizado no Complexo Ayrton Senna, do Jardim Itacolomy, sempre às 9h. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4084328/durante-as-ferias-ribeirao-oferecera-aulas-de-ritmos-e-defesa-pessoal





ACOMPANHE MAIS ATRAÇÕES DO FIM DE SEMANA

Circuito de Desenhos e Brincadeiras (São Bernardo)

A diversão é garantida com estações literárias, oficinas criativas e muita imaginação.

Data: esta segunda (8), às 14h30.

Local: Chácara Silvestre (Avenida Wallace Simonsen, 1800 - Nova Petrópolis).

Bibliogame (São Bernardo)

Por meio de jogos de infância e brincadeiras tradicionais, os participantes interagem com o espaço e o acervo da biblioteca, numa forma divertida de estímulo à leitura.

São reservadas 15 vagas para a atividade, com inscrição prévia: no local, de segunda a sexta, das 8h às 16h50; ou pelo telefone 4178-6648; ou pelo e mail biblioteca.ericoverissimo@saobernardo.sp.gov.br.

Data: nas próximas quintas-feira (11, 18 e 25), às 14h30.

Local: Biblioteca Érico Veríssimo (Rua Francisco Alves, 460 - Paulicéia).

Exposição Infância - Portões que Falam (São Bernardo)

Nesta exposição, os 25 artistas abordam as mais variadas facetas da temática da infância. As obras instigam aqueles que visitam a exposição a revisitar suas lembranças da mais tenra idade.

Data: até 19/1. As visitas podem ser feitas às terças, das 9h às 20h; de quarta a sexta, das 9h às 17h; e no último sábado do mês, das 10h às 16h.

Local: Pinacoteca de São Bernardo do Campo (Rua Kara, 105 - Jardim do Mar).

Exposição Presenças e Ausências (São Bernardo)

A mostra apresenta ao público 26 obras de 13 artistas, em reflexão sobre as presenças e ausências de artistas negros e não brancos identificados, de um modo geral, nos acervos dos museus de arte.

Data: até 16/2. As visitas podem ser feitas às terças, das 9h às 20h; de quarta a sexta, das 9h às 17h; último sábado do mês, das 10h às 16h.

Local: Pinacoteca de São Bernardo do Campo (Rua Kara, 105 - Jardim do Mar).

Exposição Provocações Criativas (São Bernardo)

A exposição coletiva é composta por trabalhos desenvolvidos pelos participantes do curso Criação Artística através do Desenho e da Pintura na cidade.

Data: até 16/2.

Local: Pinacoteca de São Bernardo do Campo (Rua Kara, 105 - Jardim do Mar).

Exposição Sobre Todas as Noites Não Dormidas (São Bernardo)

As pichações, grafites, murais e outras formas de expressão urbana são de autoria de Raoni Moura. Para agendamento de grupos, é necessário preencher o formulário disponível no link https://forms.gle/YvLh7XW6ugRwc6x6A.

Data: até 18/3. As visitas podem ser feitas às terças, das 9h às 20h; de quarta a sexta, das 9h às 17h; último sábado do mês, das 10h às 16h.

Local: Pinacoteca de São Bernardo do Campo (Rua Kara, 105 - Jardim do Mar).

Atividade Literária, no Dia do Leitor (São Bernardo)

O encontro será na biblioteca da unidade. Na ocasião, será pauta a adaptação musical "Os saltimbancos". inspirado no conto dos Irmãos Grimm, "Os músicos de Bremen". Trata-se das aventuras de 4 animais, uma gata,um cachorro, um jumento e uma galinha, que estão revoltados com a exploração de seus donos e resolvem fugir para a cidade e tentar a vida como músicos.

Data: neste sábado (6).

Local: Fábrica de Cultura SBC (Av. Armando ítalo Setti, 80 - Baeta Neves).

Zumba e Yoga itinerante (São Bernardo)

Em edição especial de férias, a zumba agitará o parque das 15h às 16h30. O Yoga acontece às 9h20, já o Samba Rock será das 14h às 15h30.

Data: neste sábado (6).

Local: Parque da Juventude Cittá Di Maróstica (Av. Armando Ítalo Setti, 65 - Baeta Neves).

Hello Kit no shopping (Santo André)

O espaço temático e licenciado "De Férias com a Hello Kitty & Amigos", da boneca japonesa mais famosa do mundo, conta com minimercado e estação de confeitaria, para as crianças confeccionarem o seu biscoito personalizado. A entrada é social e solidária, mediante doação de material escolar.

Data: a partir desta sexta-feira (5) a 25 de janeiro.

Local: Shopping Grand Plaza (Avenida Industrial, 600, Jardim).

Rock no shopping (São Bernardo)

As sextas-feiras de janeiro serão de rock’n’roll no Golden Square Shopping. Serão celebrados ícones nacionais e internacionais do gênero, como Guns ‘N' Roses, Raul Seixas, CPM22 e Mamonas Assassinas. O acesso a área vip é limitado e está também condicionada a doação de 1 kg de alimento não perecível por participante.

Data: 5, às 20h (Guns Coma); 12, às 20h (Bando do Raul); 19, às 20h (HC 22); 26, às 20h (Cólica Renal Banda).

Local: Praça de alimentação, piso L3 do Shopping Golden Square Shopping (Av. Kennedy, 700 - Jardim do Mar).

Arena Gloob (Santo André)

O circuito de atividades é inspirado em programas do canal infantil da Globo, como “D.P.A. - Detetives do Prédio Azul”, “Tara Duncan”, “Acampamento de Magia”, “Fuja se for Capaz” e “Giga Blaster”. O evento, de 122 metros quadrados, é voltado para pequenos de 4 a 12 anos e tem entrada gratuita.

Data: desta sexta-feira (5) a 4 de fevereiro.

Local: Shopping ABC (Av. Pereira Barreto, 42 - Vila Gilda).