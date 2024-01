Expulso de casa, visto negado, infância simples? Conheça mais sobre MC Bin Laden

O Big Day começou e o primeiro integrante do Camarote do reality já está dando o que falar! MC Bin Laden, que tem 30 anos de idade, está no funk desde 2013 e carrega um monte de hits em sua carreira, sendo Tá tranquilo, tá favorável o de maior sucesso! Contudo, o que mais MC Bin Laden já viveu? Boras saber algumas curiosidades sobre o cantor!

Jefferson Cristian dos Santos Lima é seu verdadeiro nome, o funkeiro teve uma infância simples e complicada, na Zona Leste de São Paulo. Aos nove anos de idade. seus pais se separaram e ele começou a morar com a mãe. Porém, aos onze anos de idade foi expulso de casa, e sua mãe pediu para que ele fosse morar com o pai. Posteriormente, descobriu que os pais não queriam tê-lo e até tentaram abortar. Só aos 18 anos de idade foi adotado pela pastora Mariza Ventura, que considera sua mãe de coração.

Em 2022, sua mãe biológica morreu e o cantor quase entrou em depressão, como contou em seu Twitter:

Superei uma fase que quase entrei na depressão, o luto da minha mãe de sangue que faleceu ano passado, escreveu.

Por conta do nome artístico, MC Bin Laden contou que já teve seu visto negado nos Estados Unidos. Isso porque faz menção ao terrorista Osama bin Laden, o mandante do ataque às Torres Gêmeas, em Nova Iorque, em 2001.

De acordo com o jornal Metrópoles, em 2016, o cantor recebeu um convite do Museu de Arte Moderna (MOMA) de Nova Iorque para se apresentar em um festival, mas o consulado americano negou o seu visto. Eles questionaram o motivo do nome artístico di artista, que tentou explicar que o nome não tinha intenção de fazer apologia ao terrorismo, mas não os convenceu. Então, precisou cancelar seu show.

Em entrevista ao Fantástico, o MC explicou que o nome fazia referência ao seu jeito louco de ser:

Eles tentaram explicar que era algo que ninguém faz, um moleque mais louco... Que Bin Laden ia surgir como algo inovador para funk, coisa que ninguém ia ter. Que era como as minhas músicas, que falam sobre algo que ninguém fala, explicou.

O cantor foi anunciado pelo reality ao lado da trancista Leidy Elin, que faz parte do grupo Pipoca. O programa estreia na próxima segunda-feira, dia 8, e promete fazer história!