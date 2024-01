Yasmin Brunet e Maycon também estão no BBB24

Depois de MC Bin Laden e Leidy Elin serem os primeiros nomes revelados no BBB24, agora mais dois nomes ficaram conhecidos.

Surpreendendo um total de zero pessoas, Yasmin Brunet foi anunciada no Camarote. Já Maycon é do grupo Pipoca e também estará na casa mais vigiada do Brasil em 2024.

Camarote

O nome de Yasmin Brunet foi muito falado nos últimos tempos. E ela de fato está no programa. A modelo tem 35 anos de idade e é do Rio de Janeiro. Filha da também modelo Luiza Brunet, começou a carreira aos 13 anos, com o apoio da mãe. Seu primeiro desfile foi na São Paulo Fashion Week.

Aos 17, mudou-se para Nova York, nos Estados Unidos, onde morou por nove anos para se dedicar às passarelas. Como modelo fotográfica, representou diversas marcas internacionais e, durante a carreira, estampou capas de revistas e participou de semanas de moda no Brasil e no exterior. Também fez um trabalho como atriz, em 2015, na novela Verdades Secretas.

Vegana, tem uma marca de produtos de beleza cruelty-free ? cujos testes não são feitos em animais ?, da qual se orgulha muito. A competitividade, conta Yasmin, é uma característica que traz da vivência no universo da moda. Ainda assim, afirma ser alguém que consegue enxergar o lado humano do outro.

- Sou completamente maluca, mas uma maluca do bem. Não tenho medo de ser quem sou. Sou uma pessoa muito verdadeira, autêntica e excêntrica, define-se.

Acostumada a estar em evidência, desde nova a modelo diz ter tido que lidar com a exposição e revela que já sofreu com mentiras a seu respeito, por isso uma das coisas de que não gosta é lidar com inverdades sobre seu caráter. Solteira, declara ter uma relação bem próxima à família, especialmente com o pai, a mãe e o irmão.

Pipoca

Maycon tem 35 anos de idade e é natural de Tijucas, Santa Catarina. Trabalha como cozinheiro escolar em Balneário Camboriú. Saiu de casa aos 16 anos para estudar em um colégio interno na cidade onde vive atualmente. Casou-se aos 20 anos e, logo depois, iniciou a graduação em Jornalismo, profissão que exerceu por um tempo até perceber que não era o que realmente queria.

Foi o primeiro dos seis irmãos a se formar no ensino superior. Também cursou a faculdade de História e estagiou voluntariamente em um colégio, ensinando crianças a ler e a escrever. Foi lá que se encantou pela cozinha, que considera o coração da escola. Fez concurso para trabalhar como cozinheiro em uma creche e se apaixonou pelo ofício.

- Sou alguém que faz comida, que traz carinho e afeto através das panelas, declara Maycon, que se considera uma pessoa agregadora.

De alto-astral, gosta de festas e seu hobby é participar de bailes de rodeio. Com seu jeito acelerado, diz incomodar-se com quem é mais devagar.

Tadeu Schmidt e Ana Clara estão na casa do BBB revelando alguns detalhes antes dos novos nomes serem conhecidos pelo público.