Gabriel Menino amplia contrato com o Palmeiras até 2027

O volante Gabriel Menino acertou nesta sexta-feira a ampliação de seu contrato com o Palmeiras. Antes vinculado ao clube até o final de 2025, o jogador de 23 anos ganhou mais dois anos de compromisso com o clube alviverde e passa ter um novo vínculo, com vencimento apenas no fim de 2027. Uma dia antes, a diretoria renovou o contrato do zagueiro Murilo, também até 2027.

Sem jogar desde outubro do ano passado, Menino está se recuperando de uma fratura no tornozelo direito que exigiu a realização de cirurgia para correção. Por causa do tratamento da lesão, retomou os trabalhos na Academia de Futebol antes da reapresentação oficial do elenco, marcada para segunda-feira.

"Venho evoluindo bem e só tenho a agradecer pelo trabalho e cuidado que os profissionais do clube têm comigo. Vou continuar trabalhando forte para voltar a ficar à disposição. Estou com muita saudade da rotina dos jogos e da Família Palmeiras nas arquibancadas", afirmou.

Antes de se lesionar, o volante era titular do time comandado por Abel Ferreira. Com oito gols e quatro assistências ao longo da última temporada, fez 57 jogos e começou jogando 46 vezes. Jogador do Palmeiras desde 2017, quando foi contratado para as categorias de base junto ao Guarani, subiu ao profissional em 2020 e já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Supercopa, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Paulistas.

"Renovei meu contrato e estarei por mais tempo aqui com vocês, vestindo a camisa do Maior Campeão do Brasil. Estou muito feliz, determinado e focado para voltar o mais rapidamente possível para estar junto com vocês", disse o jovem atleta palmeirense.

No total, Menino tem 197 partidas, 16 gols e 19 assistências pelo Palmeiras. Cinco desses gols foram em finais: um na decisão da Copa do Brasil de 2020, dois na Supercopa do Brasil de 2023 e dois na final do Campeonato Paulista de 2023. O meio-campista é quarto jogador formado nas categorias de base com mais títulos pelo clube. São nove conquistas, mesma quantia alcançada por Oberdan. Os dois estão atrás de Lima e Waldemar Fiume, cada um com 11, e Junqueira, que tem 12.