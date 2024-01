MC Gui se revolta com Nego do Borel após funkeiro pedi-lo para emagrecer para luta

O confronto de boxe entre MC Gui e Nego do Borel vai acontecer só em fevereiro, mas já está causando clima de tensão entre os funkeiros! Acontece que o dono do hit O Bonde Passou se revoltou com o adversário, que exigiu que o cantor emagrecesse após o ter visto pessoalmente. Eita!

É isso aí, rapaziada, contrato rasgado e eu estou confirmando. Agora vou explicar um pouquinho para vocês. Quando eu assinei o contrato da luta, família, mais de dois meses atrás, eu nunca tinha tido contato com o boxe. Era minha primeira vez de treinamento, de desafio e de poder participar de um evento como o Fight Music Show, afirmou Gui.

O Fight Music Show é um evento de lutas entre influenciadores. Em 2024, a edição acontecerá no dia 24 de fevereiro, em São Paulo. Além de Gui e Nego, irão se enfrentar outros nomes como Biel e Thomaz Costa, Bambam e Popó. Na época em que se desafiaram, MC Gui estava pesando 98 quilos, e o cantor afirmou que Nego sabia disso:

Eu estava com quase 100 kg e, óbvio, e o Nego do Bordel, Nego do Borel, não sei qual nome devo chamar ele, pesa, sei lá, [estava com] 70 ou 75 quilos, não faço ideia. Ele sabia da minha estrutura, da minha estrutura física, de tudo que vinha acontecendo, quem era o MC Gui, altura, peso, ele sempre soube tudo, contou.

Então, Gui afirmou que o funkeiro ficou com medo depois de o ter visto pessoalmente:

Sabe o que está acontecendo? No dia que a gente teve a coletiva de imprensa, umas duas semanas atrás, ele peidou, ficou com medo, e eu tenho a prova disso. Não olhou no meu olho na encarada em nenhum momento. Ficou totalmente em choque. Viu meu peso, viu minha altura, o peso que eu tinha que bater no meu contrato, eu ia bater, pois ele fez acontecer exatamente isso, mudança de planos, afirmou.

Revoltado, Gui disse que, agora, faz questão de perder peso e lutar com o cantor:

Resumindo, ele exigiu que eu batesse 78 quilos e não batesse o peso que está no meu contrato. Meu contrato foi rasgado, estou assinando outro. Novo contrato de peso, vou bater 78 quilos no dia da pesagem, garantiu.