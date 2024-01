MC Bin Laden e Leidy Elin são os primeiros nomes revelados do BBB24

Começou! O anúncio dos nomes dos primeiros confinados do BBB24 acaba de rolar.

Chamado de Big Day, desde o começo desta sexta-feira, dia 5, a TV Globo estava fazendo suspense sobre a revelação dos participantes da edição de 2024 do reality show e agora os dois primeiros participantes já são conhecidos: MC Bin Laden e Leidy Elin.

MC Bin Laden

Camarote

MC Bin Laden tem 30 anos de idade e é natural de São Paulo, capital. Representante do funk paulista da Zona Leste, é cantor e compositor. Antes da fama, viveu grandes dificuldades financeiras. Foi vendedor na Rua 25 de Março e trabalhou ofertando produtos de porta em porta. O sucesso da música Bin Laden não morreu deu origem a seu nome artístico.

Aos 18 anos, a música Bololo haha estourou sua carreira. Na sequência, o hit Tá tranquilo, tá favorável, em 2015, atingiu o grande público e seu clipe viralizou na internet. Com a notoriedade nacional, participou de programas de TV e subiu ao palco de festivais nacionais e internacionais. Conta que, graças à música, viajou para lugares em que nunca imaginou estar e realizou grandes sonhos, como o de conhecer o estádio do Santos ? antes, só acompanhava os jogos do time pelo rádio de pilha de seu avô. Considera-se destemido e credita a característica às situações adversas que precisou enfrentar na vida.

- Prefiro curtir e tirar onda a ficar reclamando. Passei dificuldades, mas sempre soube que as coisas iam mudar e dar certo, afirma.

Nas horas vagas, prefere estar com a família, reunir os amigos e fazer um churrasco.

- Minha maior conquista é ver a minha família bem e com comida na mesa, aponta.

Também diz que é muito sincero e que não gosta de fofoca e falsidade.

Pipoca

Leidy Elin é a primeira participantes da Pipoca. Ela tem 26 anos de idade e é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Quando tinha oito anos e com o falecimento de seu pai, sua mãe passou a criá-la sozinha e foi neste período que começaram a ter dificuldades financeiras. Para ajudar a família, trabalha desde os 14 anos.

Sua primeira profissão foi a de manicure e, na mesma época, aprendeu a fazer cabelos e sobrancelha. Hoje, para pagar a faculdade de Direito e complementar a renda de casa, é operadora de caixa e trancista. Quando necessário, vende copos em estádio de futebol.

- Faço de tudo um pouquinho. Se tem dinheiro, eu estou indo, disse ela em comunicado enviado pela emissora.

Foi noiva por cinco anos, mas está solteira desde que descobriu que foi traída. Sua diversão favorita são rodas de pagode e baile charme. Considera-se compreensiva e comunicativa, conta que faz amigos facilmente, mas admite que não gosta de levar nãos. O lado explosivo aflora quando precisa lutar por seu ponto de vista, segundo ela.

- Eu não faço a boa moça para ninguém. Nem para a minha mãe, que sabe a filha que tem, declara.

Fala que ama cozinhar, mas arrumar a casa não está entre suas tarefas prediletas. Acredita que seu jeito reto e debochado de falar pode afastar alguns, mas não se preocupa:

- Acham que eu sou espalhafatosa. Eu não estou nem aí, amigo de todo mundo não é amigo de ninguém.