Rússia aprova dois candidatos para competir contra Putin nas eleições de março

A comissão eleitoral nacional da Rússia registrou na sexta-feira os dois primeiros candidatos que competirão com o presidente do país, Vladimir Putin, nas eleições de março. A comissão aprovou colocar Leonid Slutsky, do Partido Liberal Democrático nacionalista, e Vladislav Davankov, do Partido do Novo Povo, nas urnas para a votação de 15 a 17 de março.

Nenhum dos dois representa um desafio significativo para Putin, que domina a política russa desde que se tornou presidente em 2000. Slutsky, como chefe da câmara baixa da comissão de relações exteriores do parlamento, tem sido um proeminente defensor da política externa do Kremlin, que é cada vez mais opositora ao Ocidente. Nas últimas eleições presidenciais de 2018, o candidato do partido obteve menos de 6% dos votos.

Já Davankov é vice-presidente da câmara baixa do parlamento, a Duma. Seu partido foi criado em 2020 e detém 15 cadeiras, entre um total de 450 membros.

O Partido Comunista apresentou Nikolai Kharitonov como seu candidato, mas a comissão eleitoral não o registrou formalmente. O político foi o candidato do partido em 2004, terminando em um distante segundo lugar, atrás de Putin.