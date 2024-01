Congresso interrompe programa de visitação para ato em lembrança do 8 de janeiro

O Congresso Nacional suspendeu, entre os dias 4 e 9 de janeiro, o programa de visitação de seu prédio. De acordo com assessoria de comunicação do Senado Federal, trata-se de um procedimento de segurança para a cerimônia que vai marcar um ano dos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Para o ato, os organizadores estão elaborando uma estrutura especial. No Salão Negro, área comum para deputados e senadores, ficará a maior parte dos convidados. Já no Salão Verde, localizado na parte da Câmara dos Deputados, serão instalados telão e cadeiras para outros convidados e funcionários que desejarem acompanhar o ato.

Além da presença da equipe da Polícia Legislativa e de servidores que cuidam da área administrativa, as autoridades que quiserem poderão levar seus próprios seguranças.

Programa de visitação

O Congresso Nacional tem um programa de visitação gratuita para que os cidadãos possam conhecer suas instalações e obras de arte. O serviço ocorre por meio de uma parceria entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O percurso dura, em média, 50 minutos, e pode ser realizado de 9h às 17h nos dias úteis. A cada 30 minutos é iniciado um tour com no máximo 50 visitantes presentes.

Visitantes maiores de 12 anos precisam apresentar documento com foto, e estrangeiros podem apresentar passaporte, ou, caso seja integrante do Mercosul, documento oficial do país de origem.

De acordo com os organizadores, não é necessário agendamento. As visitas ocorrem de acordo com a disponibilidade de vagas no horário. Quanto à vestimenta, a organização afirma que é permitido o uso de chinelos, shorts, bermudas e camisetas.