Correção: Lista da CVM de 8 inadimplentes por falta de documentos periódicos inclui Americanas

A matéria veiculada na quinta-feira, 4 de janeiro, estava com nomes errados das empresas. A lista de inadimplentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) usada no texto foi a de abril, e não de janeiro de 2024, como seria o correto. Assim, o nome das companhias em dívida com a CVM são, Americanas; Ammo Varejo S.A.; Auzza Securitizadora S.A.; CIA Tecidos Norte de Minas - Coteminas; Leads Securitizadora S.A.; Rio Alto SLT Holding I S.A.; Serra Azul Water Park S.A.; e Springs Global Participações S.A.

O Banco do Estado do Pará, a Flex Gestão de Relacionamentos S.A (em recuperação judicial), a Refinaria Pet Manguinhos e a Rio Alto Energias Renováveis, citados de maneira errada no texto original da reportagem, não estavam nesta lista mais recente. Segue a matéria corrigida.

A Americanas, em recuperação judicial, foi listada pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como uma das oito companhias abertas consideradas inadimplentes, por não enviarem à autarquia, há no mínimo três meses, pelo menos um dos seguintes documentos periódicos: Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP); Formulário de Informações Trimestrais (ITR); e Formulário de Referência (FRE).

Além da Americanas, constam na lista de inadimplentes Ammo Varejo S.A.; Auzza Securitizadora S.A.; CIA Tecidos Norte de Minas - Coteminas; Leads Securitizadora S.A.; Rio Alto SLT Holding I S.A.; Serra Azul Water Park S.A.; e Springs Global Participações S.A.