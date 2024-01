Ancelotti elogia 'profissionalismo' de Vini Jr. em recuperação e poupa atacante para 'decisão'

Carlo Ancelotti vem sofrendo com as lesões no Real Madrid e, mesmo falando que está satisfeito com o grupo, não quer correr riscos diante do Arandina pela Copa do Rei. Diante do rival da quarta divisão, neste sábado, o treinador descansará Vini Jr., a quem não poupou elogios pela seriedade imposta em recuperação recorde de problema muscular, além de Tchouaméni, Mendy e Kroos após perder Lucas Vázquez pelas próximas três semanas.

Vini Jr. retornou ao Real Madrid na última partida, 1 a 0 no Mallorca, após somente 48 dias de tratamento na lesão muscular da perna esquerda e surpreendeu Ancelotti, que o elogiou. "Isso se deve principalmente à seriedade dele e a seu profissionalismo", destacou o técnico, também frisando o bom trabalho do departamento médico do clube merengue. "Ele é uma pessoa muito séria e fez um trabalho incrível junto com os fisioterapeutas."

A expectativa era de que o brasileiro fosse desfalque até fevereiro, mas retornou com quatro semanas de antecedência e jogando bem. Vai descansar diante do Arandina pelo fato de o Real Madrid já ter duelo decisivo da Supercopa Espanhola contra o Atlético de Madrid, na quarta-feira.

Apesar de relacionar cinco jovens das categorias de base, Alvaro Carrillo, o brasileiro Vinícius Tobias, Nico Paz, Mario Martin e Alvaro Rodriguez, Ancelotti garantiu foco total do Real Madrid também na Copa do Rei. "Ganhei essa competição duas vezes e estamos 100% focados nela", disse, revelando que Camavinga volta e Arda Güler tem grandes chances de ser titular.

Sobre a ausência de Kroos, o treinador revelou que será por causa de um leve problema no tornozelo, enquanto Mendy e Tchouaméni também são apenas preservados para o clássico. Já Vázquez se tornou um problema inesperado. O defensor sentiu um incômodo no treino e exames detectaram uma lesão muscular na perna direita. Serão três semanas de ausência.