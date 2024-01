Maite Perroni confirma que empresário do RBD não faz mais parte da equipe

Maite Perroni confirmou que o empresário do RBD não faz mais parte da equipe. Segundo informações do veículo mexicano Hola!, a cantora quebrou o silêncio durante conversa com a imprensa ao passar pelo aeroporto da Cidade do México.

A cantora começou explicando:

- Bom, começamos um ciclo com ele, estávamos compartilhando com ele o início de toda essa turnê, alguns shows e depois continuamos.

Ao ser questionada sobre os boatos de que Guillermo Rosas teria feito uma má administração financeira, ela apenas respondeu:

- Neste momento a verdade é que não podemos fazer nenhum tipo de declaração que faça tal afirmação, apenas que estamos fazendo a parte administrativa encerramento do tour e posteriormente poderemos ter mais clareza sobre as coisas. Ele não faz mais parte da equipe.

Em outro momento, ainda esclareceu que nunca teve nenhuma relação de trabalho com ele individualmente.

- Agora foi a primeira vez que trabalhei com ele desta forma, formamos uma parceria e foi assim que nos relacionamos.

Maite também respondeu aos boatos de que ele tinha uma predileção por Anahí:

- Eu creio que essa é a percepção das outras pessoas e não é importante.