Com reforços, Corinthians inicia preparação para a temporada no domingo

A preparação do Corinthians para a temporada 2024 começa no domingo, dia 7 de dezembro, quando os remanescentes do elenco do ano passado, junto a pelos menos alguns dos novos contratados, irão se apresentar ao técnico Mano Menezes no CT Joaquim Grava. Nesta primeira fase, os atletas farão exames, avaliações médicas e testes físicos para a retomada após período de férias.

Até agora, o nova gestão corintiana, liderada pelo presidente Augusto Melo, anunciou três reforços: o lateral-esquerdo equatoriano Diego Palácios, o volante Raniele e o meia argentino Rodrigo Garro. Os três são esperados no centro de treinamento corintiano no domingo. Garro, inclusive, viajou nesta sexta-feira da Argentina para o Brasil.

A reapresentação também deve contar com a presença do lateral-esquerdo Hugo, ex-Goiás, e do zagueiro equatoriano Félix Torres, do Santos Laguna-MEX, que ainda não foram oficializados como reforços, mas já estão acertados com o clube alvinegro. Durante a posse de Augusto Melo na presidência, o diretor de futebol Rubão confirmou a contratação de Hugo, concretizada em dezembro, ainda na gestão do agora ex-presidente Duilio Monteiro Alves.

"Essa contratação não passou por nós", disse Rubão. "Mas é um bom jogador, e com o elenco que montamos, vai se sobressair também", acrescentou Melo, que, na ocasião, também falou sobre o motivo de ainda não ter anunciado Torres. "Falta um pequeno detalhe. Está tudo certo, mas falta um pequeno detalhe, por isso preferimos segurar mais um pouco."

O primeiro compromisso do Corinthians no ano está marcado para o dia 21 de janeiro, em duelo com o Guarani, às 18 horas, na Neo Química Arena, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista.