Manutenção emergencial em equipamento afeta abastecimento em bairros de Mauá

Nesta sexta-feira (5), devido manuntenção emergencial, a Sabesp suspende o abastecimento de água em parte dos bairros de Mauá. O informe feito pela estima que a normalização do abastecimento possa se estender até esta noite, em locais como Jardim Itapark, Parque das Américas, Jardim Guapituba, Vila Mercedes, Jardim São Jorge de Guapituba, Vila Santa Rosa, Vila N. Srª da Vitória e Falchi.

De acordo com a nota divulgada à imprensa, o serviço emergencial contempla uma válvula de uma rede de distribuição de água na cidade. "A previsão é que os serviços sejam concluídos no período da tarde, quando se inicia a normalização gradual do abastecimento, podendo se estender pelo decorrer da noite. A Sabesp lamenta os transtornos e orienta a população a usar a água armazenada nos reservatórios residenciais de forma consciente até a conclusão do serviço e a recuperação completa do fornecimento", reitera no comunicado.

Vale destacar que os canais de comunicação com a Sabesp para consultas e notificações são o WhatsApp 11-3388-8000 (mensagem de texto), pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita) ou no site https://agenciavirtual.sabesp.com.br/.