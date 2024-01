Obituário - 7 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Zilah Thereza Ludovice, 96. Natural de São Simão (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 2, em São Paulo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Hernane Peres Leal, 91. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Izabel França Melque, 90. Natural de Itapuí (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Roberto Ilídio Nunes, 85. Natural de Itapecerica (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Manuel Gonçalves, 84. Natural de Portugal. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Maria Helena de Souza, 84. Natural de Santa Luzia (Paraíba). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Camareli Goriboti, 79. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olsino Martins de Brito, 78. Natural de Coroaci (MG). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Ari Alves, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes Fernandes Vieira, 69. Natural do Riacho de Santana (Bahia). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Solange Iolanda Moretti Fontanillas, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sônia Maria Althemann Marques da Silva, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orias Claro Pereira, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Empresário. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Renato Bezerra Menezes, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Mecânico. Doa 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO CAETANO

Concepcion Camara Yeguas, 94. Natural da Espanha. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 2. Memorial Phoenix.

MAUÁ

Yoshie Akimura, 93. Natural de Santo André. Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Nolita Alves Guideli, 85. Natural de Aquidabã (Sergipe). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Vale dos Pinheirais.