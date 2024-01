Obituário - 6 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Tizuko Hayashi, 90. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes Ferreira da Paz, 79. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Álvaro Guedes Filho, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 1º. Memorial Planalto.

Prescila Baptista Leite, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo José Correia, 74. Natural de Ituaçu (Bahia). Residia no Parque das Flores, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Squarize, 71. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Servidor público. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marlene da Silva Feitosa, 65. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Ivanilde Soares Duarte, 83. Natural de Caracol (Piauí). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Miguel Alexandre da Silva, 77. Natural de Paula Cândido (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Raimundo do Carmo de Jesus, 62. Natural de São Francisco do Conde (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Evaldo Bina Amorim, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

Alexsandro Kihana Rocha, 51. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Varginha, em São Paulo. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Petronilia Mendes Santos, 64. Natural do Riacho dos Machados (MG). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 1º, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

José Soares de Barros, 70. Natural de Aimorés (MG). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 1º, em Ribeirão Pires. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.