Dirigente exalta maturidade de Vitor Roque ao apresentá-lo no Barcelona: 'Parece mais velho'

Vitor Roque causou boa impressão em seus primeiros dias treinando e circulando pelas dependências do Barcelona. Ao ser apresentado oficialmente pelo clube, nesta sexta-feira, um dia depois de ter estreado no final da vitória por 2 a 1 sobre o Las Palmas, o atacante de 18 anos, ex-Athletico-PR, teve sua maturidade exaltada por Rafa Yuste, vice-presidente do Barcelona, que conduziu a apresentação ao lado do diretor esportivo e ex-meia Deco, na ausência do presidente Joan Laporta.

"Tem 18 anos, mas parece ser muito mais velho. Tem experiência e coragem", disse Yuste durante a breve cerimônia realizada no gramado do CT, sem direito a perguntas de jornalistas. "Os jogadores brasileiros representam, além de qualidade e magia, um sorriso" "Vitor Roque tem o que falta neste mundo, um sorriso e uma atitude positiva. É um menino de família", concluiu.

Ao dizer suas poucas palavras na apresentação, o garoto falou sobre o quanto foi difícil controlar a ansiedade antes ir para o campo na quinta-feira e como o técnico Xavi Hernández o ajudou. "Consegui dormir um pouco, umas quatro horas. É um sonho tornado realidade, estou muito contente também, é um sonho que tinha desde criança. Xavi me disse para ficar tranquilo e marcar um gol se pudesse. Os companheiros me receberam muito bem, da melhor maneira possível".

Vitor Roque é mais uma aposta brasileira do Barcelona, que, com a nova contratação, chegou ao total de 47 jogadores naturais do Brasil em sua história. Muitos deles foram grandes acertos, caso de Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Romário e Ronaldinho Gaúcho, além de Neymar, protagonista do icônico trio MSN ao lado de Luis Suárez e Messi. No atual elenco, o atacante Raphinha era, até então, o único brasileiro.

Contratado do Athletico-PR por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 215 milhões) ainda em julho, Vitor Roque é apontado como o futuro goleador da equipe. A esperança é tão grande que o contrato vai até o fim da temporada 2030/31 e a multa rescisória é de 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões).