Cotada para participar do BBB24, Wanessa Camargo faz homenagem para o filho nas redes sociais

Wanessa Camargo está ou não está no BBB24? Cotada para participar da atual edição do reality, a cantora fez uma publicação nas redes socais nesta sexta-feira, dia 5, para homenagear o filho José Marcus em seu aniversário. Vale lembrar que a data também é especial por se tratar do Big Day, o dia que a TV Globo revela os participantes do programa.

Na legenda da publicação, ela escreveu:

Meu filho, minha vida, meu presente de Deus, José Marcus. Não somente neste dia especial, mas em todos os dias, pela eternidade afora, declaro que teu sorriso e tua felicidade são meu maior propósito de vida. Você é meu chão, meu céu, minhas estrelas, minha lua, meu ar, meu amor. Você me ensina todos os dias a amar, compreender, errar, renascer e perdoar. Sou grata a Deus por me permitir ser sua mãe nesta vida. Desejo coisas simples, mas grandiosas e eternas: saúde, sabedoria, humildade, prosperidade, felicidade, amor e paz. Um novo ciclo cheio de bênçãos e luz, meu filho. Parabéns! Mamãe estará contigo sempre, a cada segundo da minha existência. Te amo, feliz aniversário.

Além de José Marcus, a cantora também é mãe de João Francisco, ambos frutos do antigo casamento com Marcus Buaiz. Atualmente, ela vive um romance com Dado Dolabella.

Até o momento, Wanessa não desmentiu os boatos de que estará no programa. O suspense deve acabar ainda nesta sexta-feira, durante a programação da tarde na emissora. Dessa vez, 18 nomes serão revelados primeiro. Então, neste domingo, dia 7, outros 14 participantes serão apresentados ao público. Entre esses, o público escolherá dois para entrar na casa, e o resto irá para o puxadinho.

Vale lembrar que o programa estreia na segunda-feira, dia 8.

