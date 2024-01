Tadeu Schmidt muda de visual para o BBB24 e desabafa: - Ninguém falou nada sobre isso

Nova edição do BBB, novo Tadeu Schmidt? O apresentador do reality show contou que nas novas chamadas do programa ele apareceu com uma mudança no visual. Mas para a tristeza do jornalista foi que ninguém comentou nada sobre isso com ele.

Para a página oficial do BBB, Tadeu revelou que ficou um pouco chateado que não perceberam a mudança:

- Eu mudei uma coisa muito clara no meu visual e até agora ninguém falou nada sobre isso, eu estou muito frustrado.

Continuando com a declaração e falando de sua - grande - mudança, Schmidt explicou para quem não percebeu o que ele inovou:

- Durante toda a minha carreira no jornalismo eu penteei o meu cabelo para este lado [direito], e agora estou penteando o cabelo para este lado [esquerdo].