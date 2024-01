Gabi Martins curte show de sandália rasteirinha, mas acaba pisando em cocô: - Ah, não, gente

Nada abala ela! Gabi Martins caprichou no look que usaria para curtir o show de Henrique e Juliano, mas não esperava que fosse passar por um perrengue enquanto assistia à apresentação. A cantora investiu em um estilo sensual, exibindo o tanquinho e decidiu usar uma sandália, sem saber que precisaria tomar cuidado com o chão por onde andaria.

Antes de ir até o local onde aproveitaria atração, a ex-BBB surgiu nos Stories do Instagram com seu visual completo e falou sobre a escolha das peças:

- Coloquei esse biquíni dourado, esse colar com esse brinco é conjunto, e tem uma sainha preta. Estou de rasteirinha. Claro, né, porque pelo amor de Deus.

Gabi então retornou toda animada curtindo as músicas. No entanto, fez uma pequena pausa nos Stories para contar:

- Pisei na b***a! Eu pisei, meu pé está... juro, gente! Ah, não, gente.

Sem perder o ânimo, ela seguiu no maior ânimo enquanto dançava e cantava muito ao som de Henrique e Juliano.