Taxas de juros sobem com curva dos EUA e após desempenho pior das contas públicas

O movimento é de leve alta nos juros futuros na manhã desta sexta-feira, 5, em linha com a curva dos Treasuries, antes da divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll (10h30). A produção industrial de novembro subiu 0,5%, em linha com a mediana das estimativas.

Por outro lado, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 37,270 bilhões em novembro, pior do que a mediana das estimativas (-R$ 34 bilhões), o pior resultado para o mês desde 2016, o que deve reforçar as preocupações com a capacidade de o governo cumprir a meta de déficit zero em 2024. As contas do setor público consolidado acumularam um déficit primário de R$ 119,551 bilhões no ano até novembro, o equivalente a 1,21% do Produto Interno Bruto (PIB).

Às 9h30, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2025 marcava 10,065%, de 10,044% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia para 9,840%, 9,798%, e o para janeiro de 2029 subia para 10,225%, de 10,196% no ajuste anterior.