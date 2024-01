Charge - 5 de janeiro de 2023

A Diocese de Santo André, que responde pela comunidade católica do Grande ABC, se posicionou contrária a possível instauração de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar ONGs (Organizações Não Governamentais) que atuam na Cracolândia, no centro da Capital, bem como a atuação do padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Igreja Católica de São Paulo. O sacerdote é o principal alvo do pedido feito pelo vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União), que protocolou a solicitação na Câmara paulistana.

Para a Diocese de Santo André, os trabalhos do padre Júlio Lancellotti estão alinhados aos ensinamentos do Evangelho e o cuidado com pessoas em vulnerabilidade social não deveria ser motivo de incômodo. “O trabalho do padre Júlio Lancellotti é sério e é bem feito, seguindo o Evangelho, procurando dentro do possível atender as pessoas neste grave problema humanitário, que a própria Câmara de São Paulo e a Prefeitura não conseguiram resolver até hoje. Por isso ele incomoda, (assim) como todos os que defendem as vítimas da sociedade. Jesus incomodou”, ressalta o bispo Dom Pedro Cipollini.