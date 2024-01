Filha de João Carreiro presta homenagem ao pai: Nossos momentos ficarão eternizados no meu coração

E as homenagens ao cantor João Carreiro continuam! Amado pelos fãs e familiares, o músico pegou todos de surpresa ao morrer durante uma cirurgia cardíaca aos 41 anos de idade. Dessa vez, quem se manifestou foi a filha do sertanejo, Caru Comparin Corrêa.

Através das redes sociais, ela compartilhou um clique ao lado do pai e escreveu um belo texto em sua homenagem. A legenda da publicação dizia:

ocê sempre foi o melhor pai que eu poderia ter. Todos nossos momentos ficarão eternizados no meu coração. Espero que aí no céu toque muito Tião Carreiro. Saiba a gente viveu nossa música favorita (Till Forever Falls Apart) e isso me traz um alívio absurdo. Cê sempre foi minha pessoa favorita e eu espero que mesmo sendo tarde, você descubra isso.

E continua:

Sei que eu nunca fui muito de demonstrar, mas todos os passeios de carro em que você viu se eu tinha acertado as notas e me deu bronca por fazer a oitava são especiais pra mim. Guardarei pra sempre você em mim. Eu te amo infinitamente pai.