Nick Carter fala pela primeira vez sobre morte da irmã: Estou completamente de coração partido

Na última quinta-feira, dia 4, Nick Carter falou pela primeira vez sobre a perda da irmã. Bobbie Jean Carter morreu no dia 23 de dezembro aos 41 anos de idade. Fontes informaram à revista People que ela teria sofrido uma parada cardíaca, mas a causa da morte ainda não foi confirmada pela família.

O cantor do Backstreet Boys compartilhou no Instagram uma foto de quando eram criança e deixou um texto emocionante na legenda.

Pode levar uma vida inteira para processar totalmente a perda que minha família sofreu ao longo dos anos ? mais recentemente, com o falecimento repentino de nossa irmã Bobbie Jean. Estou completamente de coração partido. Obrigado por todo o seu amor e palavras gentis. Somos lembrados mais uma vez que a vida é preciosa, passageira e que devemos valorizar o tempo que passamos com quem amamos. Eu sei que ela finalmente está em paz com Deus. Eu te amo BJ.

O artista também lidou com a morte de Aaron Carter em novembro de 2022. O músico tinha apenas 34 anos de idade.