Houthis lançam drone marítimo horas depois dos EUA e aliados emitirem aviso final

Uma embarcação não tripulada lançada do Iêmen, controlada pelos Houthis, chegou a "algumas milhas" da Marinha dos EUA e de navios comerciais no Mar Vermelho nesta quinta-feira, 4, poucas horas depois de a Casa Branca e uma série de nações parceiras emitirem um aviso final ao grupo de milícias apoiado pelo Irã para cessar os ataques ou enfrentar uma potencial ação militar.

O vice-almirante Brad Cooper, chefe das operações da Marinha dos EUA no Oriente Médio, disse que foi a primeira vez que os Houthis usaram um navio de superfície não tripulado, ou USV, desde que os ataques a navios comerciais no Mar Vermelho começou após a eclosão da guerra entre e o Hamas.

O especialista em mísseis e pesquisador, Fabian Hinz, disse que os USV são uma parte fundamental do arsenal marítimo Houthi e foram usados durante batalhas anteriores contra as forças da coalizão saudita que intervieram na guerra do Iêmen. Eles têm sido regularmente usados como drones suicidas que explodem com o impacto. Fonte: Associated Press.