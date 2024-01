Até março, Mais Médicos deve se expandir em 57% na região

Retomado no ano passado, o PMM (Programa Mais Médicos) poderá ser expandido em até 57% no Grande ABC até março. Segundo informou o Ministério da Saúde ao Diário, até março de 2024, os municípios da região poderão expandir para um total de 382 profissionais de saúde do programa, já que as novas contratações estão em processo de alocação nas cidades. Segundo a Pasta, até o fim de 2023, as sete cidades possuíam 243 médicos em atividade.

Segundo o Ministério da Saúde, São Caetano será a cidade da região com maior aumento no efetivo, de 2 para 12 (acréscimo de 500%). A cidade é seguida por: Diadema, de 19 para 40 (110,5%); São Bernardo, de 79 para 161 (103,7%); Santo André, de 69 para 90 (30,4%); Rio Grande da Serra, de 13 para 15 (15,3%); Ribeirão Pires, de 15 para 17 (13,3%); e Mauá, com acréscimo de apenas um profissional, indo de 46 para 47 (2,1%).

Em caso de a região alcançar a marca de 382 médicos, também será registrado um aumento de 1,810% em relação à 2022 – o programa tinha outro nome –, quando havia 20 profissionais, segundo o governo federal. O secretário de Saúde de Diadema, José Antônio da Silva, destaca que a qualificação profissional do PMM está voltada para as políticas públicas de saúde no SUS (Sistema Único de Saúde) e visa garantir a atenção integral da população com ações de promoção à saúde e intervenção junto à comunidade.

“O Programa Mais Médicos no município amplia o acesso da população aos cuidados de saúde e garante o acompanhamento longitudinal no território. A chegada destes profissionais ao município é de extrema importância, uma vez que supre as vagas existentes por dificuldades de adesão na contratação de médicos não inseridos no Programa”, afirma o secretário.

Conforme cita Gilvan Junior, secretário de Saúde de Santo André, a cidade tem trabalhado para ampliar e qualificar o atendimento por meio do SUS, sendo o PMM uma das parcerias para estender a rede. Ele cita investimento andreense, em contrapartida, que superou R$ 1 milhão em 2023 com custeio de moradia, alimentação e vale-transporte.

“A incorporação dos novos profissionais por meio do PMM vem ao encontro do nosso planejamento de aumentar as equipes de estratégia da família para alcançar todos os territórios da cidade, proporcionando um acompanhamento mais individualizado de cada munícipe andreense, gerando vínculo maior com as unidades de saúde e garantindo um atendimento mais humanizado e qualificado”, diz Gilvan Junior.

O PROGRAMA

O PMM foi relançado em março pelo governo federal, com foco em dar oportunidade para médicos brasileiros. Na época, o Planato afirmou que retomou o PMM para garantir atendimento médico principalmente em regiões de vazios assistenciais, além de possibilitar aos profissionais oportunidade de qualificação e aperfeiçoamento em saúde da família e comunidade.

O Ministério da Saúde afirma que destinou os postos de reposição e ampliação em todo o País, distribuídas com base em critérios dos índices de vulnerabilidade social do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), que considera municípios de extrema pobreza, locais de difícil provimento de vagas e regiões com alto quantitativo de moradores que dependem exclusivamente dos serviços do SUS (Sistema Único de Saúde).

“O PMM é uma grande estratégia nacional para formação de especialistas. A expectativa é que nos próximos anos cada uma das equipes de saúde da família tenha um médico especialista, o que vai melhorar consideravelmente o atendimento às comunidades”, explica o diretor de programas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço.

Cresce 105% número de médicos atuando no PMM

O Brasil registrou um aumento de 105% no quantitativo de profissionais atuantes no Programa Mais Médicos, retomado no ano de 2023. Com 28,2 mil vagas preenchidas em 82% do território nacional, além disso, em apenas um ano, o Mais Médicos alcançou 744 novos municípios de todas as cinco regiões brasileiras.

Os médicos também chegaram em 100% dos 34 distritos sanitários indígenas. Só no território Yanomami, o número de profissionais subiu de 9 no início do ano passado para 28 atualmente. Ao todo, são 977 novos profissionais atuando na saúde indígena e em mais duas áreas: o Consultório na Rua e a saúde prisional.

“Mais que dobramos o efetivo de médicos em relação ao ano de 2022 (o programa tinha outro nome). O crescimento do Mais Médicos reflete a importância do programa para garantir o acesso à saúde dos brasileiros, principalmente nas regiões de maior vulnerabilidade. São mais de 4.000 municípios atendidos, com ênfase nas periferias e no interior do país”, destaca a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde aponta que 41% dos participantes desistiram do programa em edições anteriores, por falta de perspectiva profissional. A partir da retomada, em 2023, o Mais Médicos trouxe aos profissionais oportunidade de qualificação e aperfeiçoamento, além de incentivos e benefícios. Ao longo do curso, os médicos têm a oportunidade de entrar em contato com temas relevantes para a prática clínica e para o cotidiano das ações desenvolvidas pelas equipes de saúde da família, elevando o grau de resolutividade na atenção primária, a principal porta de entrada do SUS (Sistema Único de Saúde).