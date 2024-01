Israel: Ministro da Defesa apresenta visão para próximos passos da guerra em Gaza

O ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, expôs sua visão para a próxima fase da guerra em Gaza, descrevendo como as forças israelenses mudariam para uma "nova abordagem de combate" aparentemente reduzida no norte de Gaza, enquanto continuavam a combater o Hamas no sul do território "pelo tempo que for necessário".

Antes da visita de Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, Gallant também delineou uma proposta sobre como Gaza seria administrada quando o Hamas fosse derrotado, com Israel mantendo o controle da segurança enquanto um órgão palestino indefinido, guiado por Israel, dirige a administração diária, enquanto os EUA e outros países supervisionam a reconstrução.

Israel tem estado sob forte pressão internacional para definir uma visão pós-guerra, mas até agora não o fez. A questão provavelmente estará na agenda das conversas com Blinken neste fim de semana em Israel. Os Estados Unidos pressionaram Israel a passar para operações militares de menor intensidade em Gaza, que visam mais precisamente o Hamas, depois de quase três meses de bombardeios e ataques terrestres.